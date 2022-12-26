Спорткомплекс «Вымпел» в Новогиреево капитально отремонтируют

Одобрен проект капитального ремонта спортивного комплекса «Вымпел» в районе Новогиреево, сообщила пресс-служба комитета столицы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

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«Согласован проект капитального ремонта спортивного комплекса «Вымпел» в районе Новогиреево на востоке столицы. В трехэтажном здании, построенном в 2008 году, запланирована внутренняя отделка помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначений в соответствии с их функциональным назначением. При проведении отделочных работ существующий архитектурный облик комплекса будет сохранен», - приводятся в сообщении слова председателя Москомэкспертизы Анны Яковлевой.

Как уточняется, проектными решениями предусмотрены облицовка наружных стен здания металлическими фасадными панелями, отделка цоколя, ремонт кровли и устройство козырька. Кроме того, будут обновлены наружные двери и окна, колонны крыльца, ограждения, а также устроена вывеска.

Еще в рамках модернизации инженерных коммуникаций специалисты проведут замену системы снеготаяния и антиобледенения, сформируют новое наружное освещение и архитектурную подсветку, в части водоснабжения, водоотведения и вентиляции также планируется замена.