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37 минут назад

Спортивный комплекс «Вымпел» в Новогиреево капитально отремонтируют

Агентство «Москва»иещё 6

Одобрен проект капитального ремонта спортивного комплекса «Вымпел» в районе Новогиреево, сообщила пресс-служба комитета столицы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

Спорткомплекс «Вымпел» в Новогиреево капитально отремонтируют
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Согласован проект капитального ремонта спортивного комплекса «Вымпел» в районе Новогиреево на востоке столицы. В трехэтажном здании, построенном в 2008 году, запланирована внутренняя отделка помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначений в соответствии с их функциональным назначением. При проведении отделочных работ существующий архитектурный облик комплекса будет сохранен», - приводятся в сообщении слова председателя Москомэкспертизы Анны Яковлевой.

Как уточняется, проектными решениями предусмотрены облицовка наружных стен здания металлическими фасадными панелями, отделка цоколя, ремонт кровли и устройство козырька. Кроме того, будут обновлены наружные двери и окна, колонны крыльца, ограждения, а также устроена вывеска.

Еще в рамках модернизации инженерных коммуникаций специалисты проведут замену системы снеготаяния и антиобледенения, сформируют новое наружное освещение и архитектурную подсветку, в части водоснабжения, водоотведения и вентиляции также планируется замена.

Отмечается, что после проведения основной части работ на территории комплекса обновят проезды и тротуары, отмостку, оборудуют спортивную площадку, а также установят новые ограждения и калитки. «В ходе мероприятий по благоустройству будет выполнено озеленение», - заключили в ведомстве.

Новости Москвы,Анна Яковлева,
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