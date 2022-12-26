В Москве насчитали более 750 человек старше 100 лет

В столице живут более 750 человек, которые старше 100 лет, самому возрастному жителю Москвы 107 лет. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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По ее словам, в столице в настоящее время проживают три миллиона пенсионеров.

— Все больше людей, которым за 80 лет. Людей, которые старше 100 лет, у нас более 750 человек, и самому возрастному москвичу 107 лет, — сообщила Ракова в интервью РИА Новости.

16 декабря сообщалось, что в Москве увеличили на 10 процентов размер пособий многодетным семьям, детям и родителям погибших военнослужащих, ветеранам Великой Отечественной войны и другим льготным категориям граждан. С 1 января минимальные пенсии неработающих столичных пенсионеров также увеличатся на 10 процентов и достигнут 23 313 рублей в месяц.