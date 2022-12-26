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1 час назад

Число объектов долгостроя сократилось в Москве за 12 лет

Вечерняя Москваиещё 3

За 12 лет в Москве удалось решить вопросы, связанные с 629 объектами незавершенного строительства. Об этом рассказал глава Департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

Число объектов долгостроя сократилось в Москве за 12 лет
Фото: Пелагия Тихонова / АГН МоскваПелагия Тихонова / АГН Москва

По его словам, из них 183 объекта успешно функционируют, а по 252 ведутся работы. При этом демонтажу подверглись 194 объекта. Их территории были благоустроены.

С начала уходящего года количество объектов незавершенного строительства сократилось в Москве на 45. Среди них — два футбольных поля, которые возводились за счет бюджета города. Так, в октябре 2022 года открылось поле на улице Паустовского. Также подошли к концу работы по адресу район Старое Крюково, микрорайон 9, корпус 919. В настоящее время специалисты вводят поле в эксплуатацию, передали на официальном сайте мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что с момента появления «дорожной карты» проблемных объектов Москвы из нее исключили 173 дома. По его словам, на сегодняшний день определены «дорожные карты» по каждому долгострою столицы, все объекты обеспечены финансированием, а строительство ведется в плановом режиме.

Новости Москвы,Андрей Бочкарев,Сергей Левкин,
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