Число объектов долгостроя сократилось в Москве за 12 лет

За 12 лет в Москве удалось решить вопросы, связанные с 629 объектами незавершенного строительства. Об этом рассказал глава Департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва Пелагия Тихонова / АГН Москва

По его словам, из них 183 объекта успешно функционируют, а по 252 ведутся работы. При этом демонтажу подверглись 194 объекта. Их территории были благоустроены.

С начала уходящего года количество объектов незавершенного строительства сократилось в Москве на 45. Среди них — два футбольных поля, которые возводились за счет бюджета города. Так, в октябре 2022 года открылось поле на улице Паустовского. Также подошли к концу работы по адресу район Старое Крюково, микрорайон 9, корпус 919. В настоящее время специалисты вводят поле в эксплуатацию, передали на официальном сайте мэра Москвы.