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56 минут назад

Двух краснокнижных сов спасли в центре Москвы

Вечерняя Москваиещё 4

В центре столицы спасли двух краснокнижных сов. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в воскресенье, 25 декабря.

Двух краснокнижных сов спасли в центре Москвы
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Ушастую и болотную сов использовали для фотографирования на улице Маросейка, рядом с домом 9/2. В настоящее время птиц изъяли, им оказывают необходимую помощь в центре реабилитации диких животных городского департамента природопользования и охраны окружающей среды.

— Ушастая сова внесена в Красную книгу Москвы под 3-й категорией редкости как уязвимый вид на территории столицы, а болотная – под 0-й категорией как вероятно исчезнувший вид, — говорится в сообщении.

Обе совы включены в список приложений Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Двух других ушастых сов изъяли у фотографов рядом с Московским театром Табакова на Сухаревской площади и Театром Наций в Петровском переулке в конце ноября. Чтобы владеть такими птицами, необходимо иметь соответствующие документы, однако предоставить их уличные фотографы не смогли.

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