Двух краснокнижных сов спасли в центре Москвы

В центре столицы спасли двух краснокнижных сов. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в воскресенье, 25 декабря.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Ушастую и болотную сов использовали для фотографирования на улице Маросейка, рядом с домом 9/2. В настоящее время птиц изъяли, им оказывают необходимую помощь в центре реабилитации диких животных городского департамента природопользования и охраны окружающей среды.

— Ушастая сова внесена в Красную книгу Москвы под 3-й категорией редкости как уязвимый вид на территории столицы, а болотная – под 0-й категорией как вероятно исчезнувший вид, — говорится в сообщении.

Обе совы включены в список приложений Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».