Москвичам рассказали о погоде в столице в воскресенье

Стал известен прогноз погоды в Москве на воскресенье, 25 декабря. В столице будет минус 4 градуса, облачно с прояснениями и без осадков.

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Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

Синоптик рассказал, что в воскресенье на погоду в столичном регионе повлияет западный антициклон. Поэтому осадки маловероятны, будет облачно с прояснениями, похолодает до климатической нормы.

«Температура воздуха днем в столице - минус 2-4, по области подморозит до минус 1-6», - сказал Тишковец.

Ветер северо-западный, 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 755 миллиметров ртутного столба.