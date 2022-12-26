Более 650 мероприятий можно посетить в Москве на каникулах по Пушкинской карте

С 1 января на балансе карты вновь появится пять тысяч рублей.

Фото: М. Денисова. Mos.ru М. Денисова. Mos.ru

В новогодние каникулы по программе «Пушкинская карта» в Москве можно будет посетить более 650 мероприятий. Свыше 130 из них пройдут в учреждениях, подведомственных городскому Департаменту культуры, сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы. Предложения для школьников и студентов подготовили театры, выставочные пространства и музеи. Анонсы событий можно найти в разделе «Афиша» портала mos.ru.

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«Программа действует уже почти полтора года. За это время ребята могли посетить по Пушкинской карте 4,6 тысячи событий на городских площадках. Среди них выставки, спектакли, мюзиклы, балет, лекции и творческие встречи с артистами и писателями. В предстоящие новогодние каникулы молодежь приглашают более чем на 650 мероприятий», — отметила Наталья Сергунина.

Всероссийскую культурную программу «Пушкинская карта» инициировал Президент России. Она стартовала в сентябре прошлого года. Подать заявку на получение карты можно в мобильном приложении «Госуслуги.Культура» при наличии учетной записи на едином портале госуслуг. На карту, оформленную в 2022 году, было начислено пять тысяч рублей. Их нужно использовать до конца декабря. Такая же сумма появится на балансе 1 января 2023-го.

Что посетить по Пушкинской карте

2 и 3 января в Московском областном театре юного зрителя покажут спектакль «Сказки Пушкина». В его основе — известные произведения: «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Сказка о рыбаке и рыбке» и «Сказка о золотом петушке».

В Театре Терезы Дуровой с 2 по 8 января пройдет мюзикл «Царевна Несмеяна». Старая добрая сказка подойдет для семейного просмотра и впечатлит декорациями и живым исполнением песен.

6 января в 19:00 в Культурном центре ЗИЛ представят классическую итальянскую комедию «Трактирщица» по пьесе венецианского драматурга Карло Гольдони. Над костюмами персонажей работала Виктория Севрюкова — заслуженный художник России и лауреат национальной театральной премии «Золотая маска».

Московский драматический театр имени А.С. Пушкина 7 января в 19:00 приглашает на спектакль «Влюбленный Шекспир». Это фантазия на тему биографии Уильяма Шекспира, в которой молодой драматург обретает потерянное вдохновение. Благодаря внезапной любви он создает один из самых главных своих шедевров — трагедию «Ромео и Джульетта».

7 января в 14:00 в культурном центре «Зеленоград» покажут балет «Щелкунчик». А в галерее «Краснохолмская» до 8 января будет открыта выставка работ, созданных в соавторстве с искусственным интеллектом. Среди участников проекта — всемирно известный эксперт в сфере новых медиа Лев Манович и сербско-датский композитор Андрейя Андрич.

Во дворце царя Алексея Михайловича музея-заповедника «Коломенское» до 15 января работает экспозиция «Елки нашего детства». На ней можно увидеть более 800 елочных игрушек, которые семьи мастерили дома сами и которые выпускали на заводах в советское время. В их числе украшения, принадлежавшие семье Владимира Ленина, а также те, что привозили из Германской Демократической Республики и Чехословакии. Гости также смогут побывать в магазине 1970-го года и сфотографироваться рядом с торговым прилавком.