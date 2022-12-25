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1 час назад

Станция метро «Потапово» откроется в 2024 году

BFM.RU

Станция метро «Потапово» будет окончательно построена в 2024 году. Пока же работы по сооружению конечной станции метро Сокольнической линии в поселении Сосенское продолжаются, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Станция метро «Потапово» будет первой отапливаемой наземной станцией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Потапово» будет первой отапливаемой наземной станцией Московского метрополитена, отмечает «Интерфакс». Ранее столичные власти сообщали, что в ближайшие два года на территории новых округов Москвы появятся семь станций подземки. Всего к 2035 году в ТиНАО будет запущено 72 километра линий метро и более 20 станций.

Новости Москвы,Андрей Бочкарев,Правительство Москвы,
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