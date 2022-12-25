Москвич разместил объявление на парковке и разозлил пользователей сети

«Я бы пнул и проехал дальше», «Какие же они избиратели», «Я бы прямо на коробку встал», «Зимой тоже так хочется сделать», «Раньше осуждал такое, а когда купил машину, то поддерживаю. Люди совсем обнаглели, машины покупают, а лопатой пару раз за зиму им сложно махнуть», — прокомментировали юзеры.