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41 минуту назад

Московские курьеры раскрыли размер своего среднего заработка

Мослента

Размер своего среднего ежемесячного заработка раскрыли московские курьеры в опросе администраторов Telegram-канала «Новости Москвы». Оказалось, что их зарплата на несколько десятков тысяч отличается от той, которую предполагают работники других сфер.

Московские курьеры раскрыли размер своего среднего заработка
Фото: Константин Кокошкин / КоммерсантъКонстантин Кокошкин / Коммерсантъ

«100 тысяч в месяц зарабатываем запросто. Около 30 тысяч в неделю можно заработать», — поделился один из опрошенных сотрудников службы доставки.

Некоторые из них отметили, что курьером в столице можно заработать и более 120 тысяч рублей. В среднем, в день они зарабатывают 3-6 тысяч. При этом у работы есть приятный бонус — на ней можно скинуть лишний вес, отмечают москвичи. Кроме того, в обязанности таких работников входит лишь простая работа в приложении и путешествия по городу до нужных адресов.

Опрошенные столичные жители других специальностей предполагают, что курьеры в среднем зарабатывают от 30 до 60 тысяч ежемесячно. Некоторые даже считают, что их зарплата составляет около 20 тысяч рублей.

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