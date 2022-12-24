Московские курьеры раскрыли размер своего среднего заработка

Размер своего среднего ежемесячного заработка раскрыли московские курьеры в опросе администраторов Telegram -канала «Новости Москвы». Оказалось, что их зарплата на несколько десятков тысяч отличается от той, которую предполагают работники других сфер.

Некоторые из них отметили, что курьером в столице можно заработать и более 120 тысяч рублей. В среднем, в день они зарабатывают 3-6 тысяч. При этом у работы есть приятный бонус — на ней можно скинуть лишний вес, отмечают москвичи. Кроме того, в обязанности таких работников входит лишь простая работа в приложении и путешествия по городу до нужных адресов.