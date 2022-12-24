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43 минуты назад

Крупнейшее в Москве электродепо планируется открыть в начале 2023 года

Москва24иещё 1

Крупнейшее в Москве электродепо, которое будет обслуживать поезда Большой кольцевой линии метро, откроют в начале будущего года, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Крупнейшее в Москве электродепо планируется открыть в начале 2023 года
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

По его словам, новое депо строится на месте бывшего завода имени Войтовича, где также занимались модернизацией и строительством вагонов метро.

"Депо "Нижегородское" – крупнейшее в Москве, строим его поэтапно, планируем открыть в начале 2023 года. На территории электродепо будет располагаться 53 здания и сооружения, а работают на его возведении более 1,7 тысячи человек. После ввода объекта город получит порядка 850 новых рабочих мест", – сказал заммэра.

Новое депо будет обслуживать составы Большой кольцевой линии наряду с депо "Аминьевское" и реконструированным депо "Сокол". Бочкарев напомнил, что за 11 лет в Москве открыли после реконструкции 11 депо, которые дали городу около 8 тысяч рабочих мест.

Ранее комплекс градостроительной политики и строительства столицы объявил о планах по созданию порядка 7 тысяч рабочих мест за счет строительства и реконструкции шести электродепо для обслуживания поездов московского метро.

Так, в стадии строительства и реконструкции находятся шесть электродепо: "Аминьевское", "Нижегородское", "Южное", "Саларьево", "Владыкино" и "Выхино", также ведется проектирование депо для обслуживания новой Бирюлевской линии метро.

В начале октября Сергей Собянин объявил, что электродепо "Аминьевское" будет достроено к моменту запуска Большой кольцевой линии метро. Депо станет одним из самых крупнейших в стране и будет оснащено самым современным оборудованием.

Новости Москвы,Андрей Бочкарев,Сергей Собянин,
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