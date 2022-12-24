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36 минут назад

Город выставил на торги павильон в парке технических видов спорта в ЮВАО

Mos.ru

Там планируется продавать посетителям мото- и автоэкипировку.

Город выставил на торги павильон в парке технических видов спорта в ЮВАО
Фото: Mos.ruMos.ru

Столичные предприниматели могут арендовать у города павильон для ведения торговой деятельности в парке технических видов спорта на юго-востоке Москвы. Заявочная кампания продлится до 27 декабря, открытый аукцион состоится 29 декабря на торговой площадке «Росэлторг». Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Москва выставила на торги павильон площадью 64,4 квадратного метра под продажу мото- и автоэкипировки посетителям парка технических видов спорта. Некапитальный объект располагается в центре тематического парка рядом со спортивными трассами для мотокросса, картинга, вело- и автогонок. Вести торговую деятельность победитель торгов сможет в течение трех лет после заключения договора», — отметил Иван Щербаков.

Парк технических видов спорта расположен в Курьянове на набережной Москвы-реки. Он находится достаточно далеко от жилых кварталов, что позволяет свободно проводить гонки и тренировки авто- и мотолюбителям. Рядом с центром разбита сеть пешеходных и велосипедных дорожек, устроены спуски к воде, установлены беседки, есть детские и спортивные площадки.

Предлагаемый в аренду павильон — это одноэтажная легковозводимая конструкция с панорамным остеклением и разделением на торговый зал и зону для сотрудников.

Узнать подробнее о выставленных на городские торги объектах недвижимости, ознакомиться с документацией и правилами проведения аукционов можно на инвестиционном портале Москвы. Раздел «Имущество от города» ежедневно обновляется, сейчас там представлено более 3,6 тысячи объектов недвижимости.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

Новости Москвы,Иван Щербаков,
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