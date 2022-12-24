Семьи мобилизованных из Москвы получат новогодние подарки

Жены и родители мобилизованных москвичей получат подарки к новогоднему столу до 30 декабря, сообщили в Telegram-канале пресс-службы комплекса социального развития Москвы.

Фото: mos.ru mos.ru

"Чтобы вручить подарочные наборы, сотрудники колл-центра Центра поддержки мобилизованных заранее связываются с семьями, чтобы уточнить удобные дату и время доставки", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе соцкомплекса подчеркнули, что родственники мобилизованных москвичей, с которыми еще не связались, могут сами позвонить по номеру Центра поддержки мобилизованных, чтобы получить новогодний подарок. Его привезет социальный помощник.

При этом отмечается, что подарки получат и дети мобилизованных – им дарят сладости и билеты на новогодние представления.