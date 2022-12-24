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54 минуты назад

Семьи мобилизованных из Москвы получат новогодние подарки

Газета.Ru

Жены и родители мобилизованных москвичей получат подарки к новогоднему столу до 30 декабря, сообщили в Telegram-канале пресс-службы комплекса социального развития Москвы.

Семьи мобилизованных из Москвы получат новогодние подарки
Фото: mos.rumos.ru

"Чтобы вручить подарочные наборы, сотрудники колл-центра Центра поддержки мобилизованных заранее связываются с семьями, чтобы уточнить удобные дату и время доставки", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе соцкомплекса подчеркнули, что родственники мобилизованных москвичей, с которыми еще не связались, могут сами позвонить по номеру Центра поддержки мобилизованных, чтобы получить новогодний подарок. Его привезет социальный помощник.

При этом отмечается, что подарки получат и дети мобилизованных – им дарят сладости и билеты на новогодние представления.

"Дети получают свои подарки от представителей молодежного совета комплекса социального развития Москвы, одетых в костюмы Деда Мороза и снегурочки. Они не только доставляют подарки, но и организуют для ребят мини-представления", - уточнили в пресс-службе соцкомплекса.

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