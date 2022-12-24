Жителей столицы предупредили о мокром снеге и гололедице

Мокрый снег, гололедица и до +2 градусов будет в Москве в субботу, 24 декабря. Об этом рассказал метеоролог центра «Фобос» Михаил Леус, передает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, в столице преобладает холодный атмосферный фронт, который и сформирует погодные условия.

«Погода облачная, пройдут осадки, преимущественно в виде мокрого снега», - сказал Леус.

На дорогах и тротуарах будет скользко, особенно сильная гололедица ожидается вечером. Температура в столице составит 0.. +2 градуса, в Подмосковье -1.. +3.

Ближе к ночи показания снизятся ниже нулевой отметки.

Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление немного увеличится, к вечеру барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.