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1 час назад

Жителей столицы предупредили о мокром снеге и гололедице

Майк Габриелян

Мокрый снег, гололедица и до +2 градусов будет в Москве в субботу, 24 декабря. Об этом рассказал метеоролог центра «Фобос» Михаил Леус, передает РИА Новости.

Жителей столицы предупредили о мокром снеге и гололедице
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в столице преобладает холодный атмосферный фронт, который и сформирует погодные условия.

«Погода облачная, пройдут осадки, преимущественно в виде мокрого снега», - сказал Леус.

На дорогах и тротуарах будет скользко, особенно сильная гололедица ожидается вечером. Температура в столице составит 0.. +2 градуса, в Подмосковье -1.. +3.

Ближе к ночи показания снизятся ниже нулевой отметки.

Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление немного увеличится, к вечеру барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России рассказал, какова будет погода на Новый год в Москве.

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