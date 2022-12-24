Как реставрируют павильон «Мясная промышленность» на ВДНХ

Здание предстанет в том облике, каким его видели москвичи почти 70 лет назад. Чем уникально внутреннее убранство павильона, как воссоздают мраморные колонны и зачем скульптуры быков покрывают резиной — в нашем материале.

Фото: Mos.ru Mos.ru

С начала 2022 года в столице отреставрировали 216 объектов культурного наследия, на некоторых памятниках работы продолжаются и сегодня. Среди сокровищ столичной истории, которые сейчас приводят в порядок мастера-реставраторы, — павильон № 51 «Мясная промышленность» на ВДНХ. Рассказываем, как восстанавливают старинную керамическую плитку, колонны из оселкового мрамора и бетонные скульптуры величественных быков.

Видео дня

70 лет истории

Павильон № 51 построили на ВДНХ (тогда — ВСХВ) в конце 1930-х. Изначально здание находилось на месте павильона «Космос» и имело необычный вид: частично деревянное, где-то кирпичное, одноэтажное с асимметричным входом и колоннадой.

После Великой Отечественной войны павильон разобрали и перенесли на то место, где он находится сегодня. При этом внешний вид здания сильно изменился. У павильона появилась четкая симметрия и детали, отражающие актуальный архитектурный стиль. От сталинского ампира, основанного на принципах классицизма, павильон перенял величественные колонны, крупные украшения, звезды-символы и массивные статуи.

На привычном москвичам месте павильон № 51 возвели в 1951–1954 годах по проекту архитекторов В.М. Лисицына и С.Г. Чернобая.

Здание было самым большим торговым павильоном ВСХВ. Здесь выставляли мясные изделия и демонстрировали изготовление мясных полуфабрикатов, а в залах располагались закусочно-дегустационная зона, магазин и даже столовая. До 1956 года павильон назывался «Главмясо», а затем его переименовали в «Мясную промышленность». Это название сохранилось и сегодня.

В 2021 году в павильоне началась реставрация, завершить ее планируют весной 2023-го.

Наследие художника и талант реставратора

Павильон получил статус объекта культурного наследия федерального значения, поэтому работают реставраторы особенно кропотливо. Главная цель — сохранить как можно больше оригинальных элементов, а также вернуть фасадам и интерьерам первоначальный вид, говорит почетный реставратор Москвы Александр Урбанский.

«“Мясная промышленность” — очень непростой для реставрации павильон. Здесь много утрат, требующих восстановления. Есть и элементы, обнаружение которых стало для нас настоящим открытием. Так, на стенах зала первого этажа в ходе работ обнаружили искусственный мрамор. Он был скрыт большим слоем цементной штукатурки. Специалисты расчистили мрамор, и сейчас им предстоит самое сложное — не только восстановить текстуру, но и подобрать точный оттенок», — рассказывает собеседник mos.ru.

Сегодня основные работы по реставрации искусственного мрамора идут в зале первого этажа. Реставраторы проводят за работой десятки часов: вручную заделывают утраты, шкурят поверхность и покрывают ее воском. Стена становится гладкой и зеркальной, придавая торжественность всему интерьеру.

Еще один важный элемент зала первого этажа — керамическая плитка. В руки реставраторов она попала сильно поврежденной: специалистам предстояло ее восстановить и вернуть на прежнее место — центральную стену напротив окон.

Аналогичную работу мастера проводят в зале второго этажа. Здесь реставраторы восстанавливают настенную плитку в форме алмазного руста: из нее сформированы большие панно, которые украшены картушами с изображениями быков. Если в зале на первом этаже плитку пришлось воссоздавать, то здесь специалисты постарались оставить на месте максимальное количество уцелевших деталей.

«Одно время после 1990-х годов в здании отсутствовало отопление, и стены промерзли. Из-за этого керамические детали отслоились от основания. Чтобы отреставрировать керамические панно, сначала под плитку аккуратно вводили состав, укрепляя ее сцепление с поверхностью основания. Там, где деталей недоставало, изготавливали новые», — подчеркнул Александр Урбанский.

Украшают зал и керамические картины. Как настоящие произведения искусства они отражают талант создателя — художника-анималиста Вадима Трофимова. Из отдельных плиточек, будто из пазлов, собраны яркие изображения животных и птиц.

По картинам также провели реставрационные работы, и теперь мы видим оригиналы — в том виде, какими их сделал художник в далеком 1954 году. Сегодня их реставрация завершена.

Внимание уделяют всем элементам залов — от больших до самых маленьких. Сейчас реставраторы возвращают первозданный вид обрамлению порталов из папье-маше. Несмотря на сложность работы и утраты, реставраторы делают все, чтобы сохранить уникальный декор. Каждую веточку аккуратно восстанавливают: расчищают, грунтуют, добавляют недостающие фрагменты и красят. Только на подбор нужного оттенка может уходить несколько часов.

«Перед нами почти 50 уникальных деталей — украшений дверного портала. Наша задача — воссоздать их текстуру и цвет. Здесь никакой механики, цвета подбираем вручную. Бывает, задействуем до 20 самых разных оттенков, чтобы подходило к оригиналу. А дальше творчество — прорисовываем тени и блики», — рассказывает реставратор-лепщик Светлана Зыкова.

Свой первоначальный вид скоро обретет и другой портал керамического зала, где специалисты расчистили красочные слои. В ближайшее время огромные трехметровые порталы выкрасят в первоначальный цвет, выявленный в процессе расчистки —голубовато-серый. Приятными оттенками вскоре заиграет пол павильона. Он выложен уникальной метлахской плиткой. Большая часть покрытия сохранилась, поэтому специалисты лишь докомпонуют крупные утраты и расчистят оригинальный рисунок.

Также в парадном холле уже отреставрирован стеклянный купол на легком металлическом каркасе. Он украшен лепными деталями растительного орнамента. Самое главное, что удалось сохранить первоначальный архитектурный замысел и холл павильона освещается именно через стекло купола.

Мерцание звезд и скульптуры с рогами

Изменения ждут фасад павильона. Над его реставрацией, по словам специалистов, тоже нужно потрудиться. Дело в том, что павильон несколько раз менял цвет и оригинальное декоративное покрытие скрылось под слоями краски. Стены расчистили до терразитовой штукатурки, в местах ее утрат подобрали цвет и текстуру, максимально совпадающие с оригиналом. Есть у павильона и еще один секрет: благодаря слюде, которая входит в состав терразита, фасады засияют на солнце.

Лучи будут отражать большие витражные окна. Специалисты уже восстановили стекла и привели в порядок металлический декор: каждый витраж усыпан десятками звезд. Остальные окна будут с деревянными рамами — из дуба. Их воссоздают по архивным фотографиям и чертежам. Двери парадного входа тоже удивят посетителей богатством декора: здесь из латуни воссоздадут лавровые листья, ленты и вазоны античного рисунка.

Архивные материалы и фотографические изображения помогают специалистам воссоздавать главные символы павильона — бетонные скульптуры быков. Они украшали центральный вход еще первого, деревянного павильона в 1939 году. Когда здание разобрали, демонтировали и скульптуры. Но в 1954 году их установили перед новым павильоном. Время не пощадило скульптуры, они не дожили до нашего времени. В настоящее время реставраторы трудятся над их воссозданием.

«Сначала мы выполнили модель из пластилина в масштабе один к шести, потом изготовили металлический каркас для модели в натуральную величину. После выполнения промежуточной модели из глины с нее снимается форма для изготовления модели в гипсе и доведения нюансов перед отливкой изделия в бетоне», — рассказывает Юрий Вайс, художественный руководитель проекта по воссозданию быков.

Бетонные животные будут почти три метра в высоту и четыре в длину. Визуально они покажутся практически одинаковыми, отличать их будет только поворот головы и расположение хвоста. Реставраторы уделят внимание каждой детали, прорисуют не только части тела, но и каждую ворсинку, чтобы даже бетонная шерсть выглядела как настоящая.

«Очень важно проработать детали и придать быкам реалистичности. У нас должна получиться не просто скульптура, а образ, который оставляет впечатление мощного животного с неудержимой энергией и силой», — добавляет Юрий Вайс.