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50 минут назад

На ВДНХ открылся пункт сбора новогодних подарков

Москва24иещё 3

На ВДНХ открылся пункт сбора новогодних подарков "Москва помогает". Расположен он в строении 227 и работает каждый день с 10:00 до 19:00, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На ВДНХ открылся пункт сбора новогодних подарков
Фото: портал мэра и правительства Москвы портал мэра и правительства Москвы

От жителей города принимают игрушки, книги, настольные игры и сладкие наборы для детей, живущих на новых территориях России, а также носки, варежки, перчатки, термобелье, шапки, шарфы, подарочные мужские наборы, стельки, мужские средства личной гигиены для участников специальной военной операции.

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Все подарки должны быть новыми, в упаковке и с бирками. Также к ним можно приложить поздравительные открытки и письма с новогодними пожеланиями. Пункт сбора будет работать плоть до 8 января.

17 декабря дети участников спецоперации из разных регионов страны посетили музеи ВДНХ. Это был первый визит в рамках акции, проводимой выставкой. Такие экскурсии будут проходить до 27 декабря. В декабре и январе члены семей участников СВО могут бесплатно покататься на самом большом катке столицы и посетить площадки Музейного города.

Новогодние пункты по сбору помощи уже открылись в 21 парке, в том числе в зоне отдыха "Ходынское поле", "Сокольники", "Красная Пресня", "Фили", Парк Горького и другие зоны отдыха. Кроме того, тематические шале появились на 19 фестивальных площадках "Московских сезонов".

Вместе с точкой сбора на ВДНХ подарки принимают на площадках зимнего фестиваля "Путешествие в Рождество".

Ранее сообщалось, что более 1,4 тысячи столичных волонтеров работают на пунктах сбора новогодних подарков для детей из новых регионов РФ и участников специальной военной операции в рамках проекта "Москва помогает". Добровольцы принимают подарки от горожан, осуществляют их сортировку, проверяют сроки годности и упаковывают в стилизованные коробки.

До этого стало известно, что подопечные соцучреждений Москвы написали более 700 новогодних писем участникам СВО. Также они подготовили для адресатов мягкие игрушки и другие новогодние сувениры. Их планируют отправить в ближайшее время.

Новости Москвы,ВДНХ,Правительство Москвы,
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