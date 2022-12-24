Капремонт дома 1927 года постройки завершился на Яузском бульваре

В рамках реализации столичной программы капитального ремонта жилого фонда завершены работы по обновлению дома № 14/8 на Яузском бульваре, построенного в 1927 году. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы.

Фото: Фонд капитального ремонта Москвы Фонд капитального ремонта Москвы

Данный объект больше известен под названием дом кооператива «Квартирохозяин» и является ярким представителем позднего конструктивизма. В этом году специалисты преобразили фасад, крышу, подвальное помещение и ряд инженерных систем здания.

По словам заместителя генерального директора фонда Владимира Кожиченкова, преображение фасада жилого дома вызывало наибольший интерес, поскольку при проводимых работах было важно сохранить исторический портрет дома кооператива «Квартирохозяин».

Рабочие для удобства местных жителей разделили всю запланированную работу на несколько этапов. Сперва они промыли плоскости здания от накопившихся загрязнений, выполнили заделку швов, а также провели вычинку кирпичной кладки.

После этого специалисты нанесли в местах намокания современную антигрибковую защиту. В рамках финального этапа были проведены работы по гидрофобизации объекта, которая надежно защитит стены от агрессивного влияния атмосферных осадков.

По окончании основного комплекса работ по ремонту фасада были заменены старые окна в местах общего пользования, а также отремонтированы штукатурный слой цоколя и оконные и дверные откосы. Специалисты также облагородили оригинальные открытые балконы, которые стали акцентной особенностью здания.