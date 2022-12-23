Москвичей предупредили о резком похолодании

«В среду мы ожидаем температуру в дневные часы минус два градуса, а вот в четверг, пятницу и субботу температура снова приблизится практически вплотную к нулевой отметке и повысится до значений ноль – минус два градуса. При этом практически всю неделю время от времени будут идти небольшие осадки, преимущественно в виде снега и мокрого снега», – рассказал Синенков.