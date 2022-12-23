Москвичей предупредили о резком похолодании

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил, что в Москву и Подмосковье придёт резкое похолодание на выходных. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Синенкова, к утру 25 декабря температура понизится до 9-11 градусов мороза. При этом в субботу ожидается одинаковая температура как днём, так и ночью – от нуля до двух градусов тепла.
«После прохождения вечером в субботу холодного фронта температура резко понизится. К утру воскресенья мы ожидаем в столице минус 7-9 градусов, по области – от 6 до 11 мороза. Ветер при этом будет северо-западный 2-7 м/с. Днем в воскресенье в столице минус 6-8, по области – минус 4-9 градусов. Атмосферное давление при этом повысится до 755 мм ртутного столба», – рассказал он.
При этом синоптик подчеркнул, что похолодание продлится недолго, а температура пойдёт вверх уже к середине следующей недели.
«В среду мы ожидаем температуру в дневные часы минус два градуса, а вот в четверг, пятницу и субботу температура снова приблизится практически вплотную к нулевой отметке и повысится до значений ноль – минус два градуса. При этом практически всю неделю время от времени будут идти небольшие осадки, преимущественно в виде снега и мокрого снега», – рассказал Синенков.
Ранее синоптик рассказал, какая погода ждёт Москву в новогоднюю ночь.