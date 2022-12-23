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25 минут назад

Москвичей предупредили о резком похолодании

Елена Прошина

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил, что в Москву и Подмосковье придёт резкое похолодание на выходных. Об этом сообщает ТАСС.

Москвичей предупредили о резком похолодании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Синенкова, к утру 25 декабря температура понизится до 9-11 градусов мороза. При этом в субботу ожидается одинаковая температура как днём, так и ночью – от нуля до двух градусов тепла.

«После прохождения вечером в субботу холодного фронта температура резко понизится. К утру воскресенья мы ожидаем в столице минус 7-9 градусов, по области – от 6 до 11 мороза. Ветер при этом будет северо-западный 2-7 м/с. Днем в воскресенье в столице минус 6-8, по области – минус 4-9 градусов. Атмосферное давление при этом повысится до 755 мм ртутного столба», – рассказал он.

При этом синоптик подчеркнул, что похолодание продлится недолго, а температура пойдёт вверх уже к середине следующей недели.

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«В среду мы ожидаем температуру в дневные часы минус два градуса, а вот в четверг, пятницу и субботу температура снова приблизится практически вплотную к нулевой отметке и повысится до значений ноль – минус два градуса. При этом практически всю неделю время от времени будут идти небольшие осадки, преимущественно в виде снега и мокрого снега», – рассказал Синенков.

Ранее синоптик рассказал, какая погода ждёт Москву в новогоднюю ночь.

Новости Москвы,Александр Синенков,
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