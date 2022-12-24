Дептранс Москвы объявил о новых ценах на парковку с 24 декабря

На улицах со стопроцентной загруженностью тариф увеличат. При этом максимальные расценки в 450 рублей за час повышать не будут.
На 27 улицах стоимость снизится. Сама же тарифная сетка в целом останется без изменений: от 40 до 150 рублей в час.
«Изменение тарифов предотвратит блуждающий трафик, дороги станут свободнее, общественный транспорт и экстренные службы поедут быстрее, а для местных жителей будет больше свободных мест», — говорится на сайте столичного департамента транспорта.
Ранее сообщалось, что с 1 по 8 января парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной.