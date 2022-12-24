Объект здравоохранения возведут на месте долгостроя на Можайском шоссе

На месте недостроенного офисного здания на Можайском шоссе возведут объект здравоохранения, сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.
«В Западном административном округе планируется размещение объекта здравоохранения на месте долгостроя», - говорится в материале.
Глава ведомства Сергей Левкин, которого цитирует пресс-служба, уточнил, что строительство офисного здания по адресу: Можайское шоссе, вл. 6, стр. 1, началось в 2010 году и было приостановлено в 2013 году. В 2015 году объект был законсервирован.
В связи длительной приостановкой работ и отсутствием намерений застройщика по их завершении в 2019 году решением градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) столицы реализация инвестиционного проекта прекращена.
Левкин отметил, что реализация нового проекта предусмотрена с учетом присоединения смежной территории, в этих целях сформирован единый участок, который в IV квартале текущего года поставлен на кадастровый учет. Сейчас ведется подготовка «дорожной карты» по развитию территории и урегулирование земельно-правовых отношений с застройщиком.
Глава департамента напомнил, что ликвидация объектов незавершенного строительства осуществляется в рамках работы оперативной группы по сокращению объектов незавершенного строительства. Она была создана в 2011 году по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. За это время были решены вопросы по 629 объектам долгостроя, в том числе с начала 2022 года - по 45 объектам. Из них 183 объекта введено в эксплуатацию, возобновлена работа на 252 объектах, 194 объекта демонтировано, а их территории благоустроены. В работе оперативной группы остается 189 объектов.