Объект здравоохранения возведут на месте долгостроя на Можайском шоссе

На месте недостроенного офисного здания на Можайском шоссе возведут объект здравоохранения, сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«В Западном административном округе планируется размещение объекта здравоохранения на месте долгостроя», - говорится в материале.

Глава ведомства Сергей Левкин, которого цитирует пресс-служба, уточнил, что строительство офисного здания по адресу: Можайское шоссе, вл. 6, стр. 1, началось в 2010 году и было приостановлено в 2013 году. В 2015 году объект был законсервирован.

В связи длительной приостановкой работ и отсутствием намерений застройщика по их завершении в 2019 году решением градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) столицы реализация инвестиционного проекта прекращена.

Левкин отметил, что реализация нового проекта предусмотрена с учетом присоединения смежной территории, в этих целях сформирован единый участок, который в IV квартале текущего года поставлен на кадастровый учет. Сейчас ведется подготовка «дорожной карты» по развитию территории и урегулирование земельно-правовых отношений с застройщиком.