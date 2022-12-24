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1 час назад

Эскалаторная галерея вновь заработала на Воробьевых горах спустя 40 лет

Мослентаиещё 13

Легендарная эскалаторная галерея вновь заработала на Воробьевых горах в Москве спустя 40 лет после закрытия, сообщает столичный Департамент транспорта.

Эскалаторная галерея вновь заработала на Воробьевых горах спустя 40 лет
Фото: МослентаМослента

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы завершили восстановление эскалаторной галереи на Воробьевых горах. Масштаб работ был почти сопоставим со строительством новой станции метро. Запуск галереи в три раза сократит время в пути до главного здания МГУ и Дворца пионеров, в два раза — до канатной дороги, Смотровой площадки и горнолыжного комплекса. Воробьевы горы станут доступнее и привлекательнее. Проезд по галерее будет бесплатным», — рассказал руководитель Департамента транспорта Максим Ликсутов.

У пассажиров столичного метро фактически появился еще один вестибюль станции метро, который работает с 5:30 утра до 00:50 ночи. Кроме того, весной 2023 года в верхнем вестибюле галереи откроется ресторан с панорамным видом.

По имеющейся информации, галерея была восстановлена за два года. Перед установкой трех новых эскалаторов был укреплен склон и построена безопасная конструкция из 670 нагелей-крепежей. На эскалаторах можно будет подняться на 34-метровую высоту, что сопоставимо с десятиэтажным домом. А через светопрозрачные конструкции можно будет наблюдать за парком.

Ранее москвичам объяснили выбор цвета линии МДЦ-4 для схемы метро.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,Сергей Собянин,МГУ,
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