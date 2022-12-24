В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-11° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
24 минуты назад

Два новых выхода построили на станции БКЛ "Аминьевская"

Москва24иещё 3

В двух дополнительных выходах со станции "Аминьевская" Большой кольцевой линии метро завершили строительно-монтажные работы и начали проверку инженерного оборудования, сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Два новых выхода построили на станции БКЛ "Аминьевская"
Фото:  портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалисты приступили к пусконаладке инженерных систем, обеспечивающих безопасную эксплуатацию. Речь идет о видеонаблюдении, пожарной сигнализации, вентиляции и дымоудалении.

Видео дня

Один из дополнительных выходов ведет на Аминьевское шоссе в сторону Мичуринского проспекта и к остановке общественного транспорта. Другой выход расположен возле эстакады и ведет к строящемуся жилому комплексу.

Также ведется проверка лифтов, установленных у выходов. Каждый из них рассчитан на восемь человек. По словам гендиректора "Мосинжпроекта" Юрия Кравцова, на уровне земли установили лестницы, ведущие в вестибюль и к кассовому залу станции. В павильонах завершился монтаж металлического реечного подвесного потолка, на котором расположены точечные светильники. Полы выполнили из гранита, стены – из мрамора.

Станция "Аминьевская" расположена в районе Очаково-Матвеевское. Она заработала в декабре 2021 года. Тогда же открыли пять выходов в город – к жилым массивам на улице Большая Очаковская и Очаковском шоссе.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что на завершающей стадии находятся работы по укладке гранитной плитки возле станции "Рижская" БКЛ метро.

По словам заммэра, специалисты создали рисунок, используя параллелограммы. Фигуры выложили из плитки трех оттенков серого цвета. Также были подготовлены пространства и для разбивки газона, оборудования павильонов для отдыха и защиты от дождя и снега.

До этого стало известно, что семь новых станций БКЛ столичного метро обеспечили электроэнергией с резервом. К электросетям подключили станции "Печатники", "Текстильщики", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар", "Марьина Роща", "Рижская" и "Сокольники".

Новости Москвы,Строительство,Юрий Кравцов,Андрей Бочкарев,Правительство Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители