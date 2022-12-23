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36 минут назад

Длина заторов на дорогах Москвы достигла 180 километров

Вечерняя Москва

Жителям столицы рассказали о непростой ситуации с движением транспорта на московских дорогах. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Длина заторов на дорогах Москвы достигла 180 километров
Фото: Софья Сандурская / АГН МоскваСофья Сандурская / АГН Москва

Там также добавили, что на данный момент длина заторов составляет около 180 километров. Сложно проехать сейчас в центре столицы, на Третьем транспортном кольце в районе Автозаводского моста, а также на внешней стороне МКАД в районе 14 километра.

По словам представителей Дептранса, основными причинами подобной ситуации стало наличие гололедицы на дорогах, а также совершение большого количества поездок автомобилистами в связи с предстоящими новогодними праздниками.

— Движение станет свободнее ближе к 20:00 — отложите поездки на автомобиле на более позднее время. Или воспользуйтесь городским транспортом: наземным или метро, МЦК, МЦД. Он работает штатно, ты вы сэкономите время в пути, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

За обстановкой на дорогах продолжает следить Ситуационный центр организации дорожного движения (ЦОДД). Так, дежурная смена занимается мониторингом наиболее проблемных перекрестков и настраивает светофоры, чтобы машины проезжали быстрее.

До этого сообщалось, что ЦОДД оценивает загруженность московских дорог в восемь баллов.

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