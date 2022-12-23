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45 минут назад

ЗАГС Москвы открыл прием заявлений для регистрации брака на 23.02.2023

ТАССиещё 2

Столичный ЗАГС открыл прием заявлений для регистрации брака в красивую и праздничную дату 23.02.2023. Впервые с 2009 года церемонии бракосочетания пройдут в День защитника Отечества, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного управления ЗАГС.

ЗАГС Москвы открыл прием заявлений для регистрации брака на 23.02.2023
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы приняли решение открыть для регистрации брака в красивую и праздничную дату 23.02.2023. В День защитника Отечества столичные молодожены могут выбрать одну из семи локаций, на которые мы открыли прием заявлений. Торжественные церемонии будут проходить во Дворцах бракосочетания №1 и №4, а также на самых популярных выездных локациях: в особняках "Роял" и Спиридонова, в усадьбе Муравьевых-Апостолов, парке-отеле "Даниловский" и в современном пространстве Якиманка-Холл", - рассказала начальник столичного Управления ЗАГС Светлана Уханева.

Традиционно государственный праздник 23 февраля у столичных отделов ЗАГС является нерабочим днем, но впервые с 2009 года церемонии бракосочетания пройдут в эту дату. Кроме того, февраль пользуется у молодоженов популярностью в связи с датами с красивым сочетанием двоек: 02.02, 12.02, 20.02 и 22.02. В 2020 году и 2022 году в феврале было зарегистрировано рекордное количество пар за последние семь лет - более 6 тыс. в каждый год.

Для пар, которые планируют пожениться, на портале mos.ru открыт спецпроект "Новые адреса счастья". Подать заявление о заключении брака можно онлайн через портал mos.ru или единый портал госуслуг.

Новости Москвы,Светлана Уханева,
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