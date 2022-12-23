В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 72.13EUR 76.64
Войти в почту
17 минут назад

ГУМ подготовили к Новому году

Lenta.ru

В торговом комплексе ГУМ подготовились к встрече Нового года и устроили для посетителей зимние развлечения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе универмага.

ГУМ подготовили к Новому году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, расположенный в холле магазина фонтан превратился в огромную 25-метровую елку, около которой раскинулся новогодний базар с огромным выбором праздничных украшений и елочных игрушек ручной работы.

Кроме того, в расписных домиках-павильонах на второй и третьей линиях представлены изделия народных промыслов: оренбургские платки, хохлома, жостовские подносы, ярославская майолика, посадская игрушка. В «Зайкином домике» — разнообразные сувениры с изображением символа наступающего 2023 года. Также на линиях ГУМа появился сказочный лес из дизайнерских елочек, украшенных друзьями и партнерами магазина, среди них — елки-модницы, елки арт-объекты, елки с секретами.

Отмечается, что ГУМ в текущем сезоне оформлен в сине-белой гамме, узнаваемой стилистике гжели, которая по праву может считаться самым зимним орнаментом и символом русской керамики и фарфора.

Насладиться волшебством и ощутить чудо праздника в ГУМе можно будет до середины января 2023 года.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители