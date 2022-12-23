ГУМ подготовили к Новому году

В торговом комплексе ГУМ подготовились к встрече Нового года и устроили для посетителей зимние развлечения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе универмага.

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Так, расположенный в холле магазина фонтан превратился в огромную 25-метровую елку, около которой раскинулся новогодний базар с огромным выбором праздничных украшений и елочных игрушек ручной работы.

Кроме того, в расписных домиках-павильонах на второй и третьей линиях представлены изделия народных промыслов: оренбургские платки, хохлома, жостовские подносы, ярославская майолика, посадская игрушка. В «Зайкином домике» — разнообразные сувениры с изображением символа наступающего 2023 года. Также на линиях ГУМа появился сказочный лес из дизайнерских елочек, украшенных друзьями и партнерами магазина, среди них — елки-модницы, елки арт-объекты, елки с секретами.

Отмечается, что ГУМ в текущем сезоне оформлен в сине-белой гамме, узнаваемой стилистике гжели, которая по праву может считаться самым зимним орнаментом и символом русской керамики и фарфора.