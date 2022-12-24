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1 час назад

Началось заселение жилого комплекса в районе Кунцево

Комитет города Москвы по реализации инвестиционных проектов в строительствеиещё 1

Компания ПИК начала передачу ключей дольщикам первой секций ЖК «Академика Павлова». До конца 2022 года первые 117 собственников смогут получить ключи. Проект реализуется в районе Кунцево по адресу: улица Академика Павлова, дом 38, корпус 1 (ЗАО). Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Началось заселение жилого комплекса в районе Кунцево
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации девелопера заселение началось на два месяца раньше заявленного срока в договорах долевого участия.

«В проекте всего 669 квартир, практически все они проданы. Приемка квартир будет вестись поэтапно и завершится во втором квартале 2023 года», – добавила Анастасия Пятова.

Корпус 38 – это трехсекционный дом с переменной этажностью и жилой площадью 35 000 квадратных метров. В подземном паркинге предусмотрено 307 машино-мест, на первых этажах расположены коммерческие помещения под магазины, кафе, салоны красоты и другие полезные сервисы.

Руководитель Москомстройинвеста напомнила, что ввод в эксплуатацию жилого комплекса состоялся в ноябре текущего года. Он расположен вблизи станции метро «Молодежная». Рядом также находятся поликлиника, детские сады, школы, торговый центр и ледовый дворец. Также в пешей доступности самый большой природный парк Москвы «Москворецкий», куда входит еще ряд парков.

Новости Москвы,Анастасия Пятова,
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