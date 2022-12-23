В Москве пройдет елка Минпросвещения для детей-сирот

«Новогодняя ёлка Министерства просвещения Российской Федерации для детей-сирот» будет проходить в Москве с 23 по 25 декабря. Её участниками станут более 700 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из 86 регионов.
Праздничная программа включает обзорную экскурсию по Москве, а также творческую акцию «Вечер знакомств».
Также запланирована экскурсия в Крокус Сити Океанариум. Кроме того, дети увидят мюзикл «Снежная королева».
Основное событие программы ледовое шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады».
Ёлка от Минпросвещения проводится с 2016 года. Её посетили около 5000 детей.