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1 час назад

В Москве пройдёт ёлка Минпросвещения для детей-сирот

RT на русском

«Новогодняя ёлка Министерства просвещения Российской Федерации для детей-сирот» будет проходить в Москве с 23 по 25 декабря. Её участниками станут более 700 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из 86 регионов.

В Москве пройдет елка Минпросвещения для детей-сирот
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Праздничная программа включает обзорную экскурсию по Москве, а также творческую акцию «Вечер знакомств».

Также запланирована экскурсия в Крокус Сити Океанариум. Кроме того, дети увидят мюзикл «Снежная королева».

Основное событие программы ледовое шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады».

Ёлка от Минпросвещения проводится с 2016 года. Её посетили около 5000 детей.

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