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1 час назад

На Останкинской башне включат новогоднюю подсветку с 24 декабря

Москва24иещё 1

На Останкинской башне с 24 декабря включат праздничный сценарий архитектурно-художественной подсветки в преддверии Нового года, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

На Останкинской башне включат новогоднюю подсветку с 24 декабря
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкинпортал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

"Каждый день в период с 24 декабря по 8 января на Останкинской телебашне с 17.00 до 23.00 будет запускаться праздничный сценарий архитектурно-художественной подсветки с использованием зенитных прожекторов", – говорится в сообщении.

Уточняется, что телебашня каждый год поздравляет москвичей и гостей города с Новым годом. Ранее в столице открылся зимний фестиваль "Путешествие в Рождество", проведение которого является одной из новогодних традиций города.

Праздничные мероприятия, которые пройдут в этом году на 32 площадках в рамках фестиваля, посвящены объединяющим москвичей ценностям и добрым делам, а также поддержке участников российской спецоперации.

Гостей ждут встречи с любимыми персонажами сказок, а также детские мастер-классы, угощения и лучшие лакомства из регионов страны. Фестиваль познакомит посетителей с традициями празднования Нового года народов, проживающих на территории РФ.

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