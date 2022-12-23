На Останкинской башне включат новогоднюю подсветку с 24 декабря

На Останкинской башне с 24 декабря включат праздничный сценарий архитектурно-художественной подсветки в преддверии Нового года, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).
"Каждый день в период с 24 декабря по 8 января на Останкинской телебашне с 17.00 до 23.00 будет запускаться праздничный сценарий архитектурно-художественной подсветки с использованием зенитных прожекторов", – говорится в сообщении.
Уточняется, что телебашня каждый год поздравляет москвичей и гостей города с Новым годом. Ранее в столице открылся зимний фестиваль "Путешествие в Рождество", проведение которого является одной из новогодних традиций города.
Праздничные мероприятия, которые пройдут в этом году на 32 площадках в рамках фестиваля, посвящены объединяющим москвичей ценностям и добрым делам, а также поддержке участников российской спецоперации.
Гостей ждут встречи с любимыми персонажами сказок, а также детские мастер-классы, угощения и лучшие лакомства из регионов страны. Фестиваль познакомит посетителей с традициями празднования Нового года народов, проживающих на территории РФ.