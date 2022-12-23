Благоустройство возле станции МЦД-4 Кокошкино выполнено на 85%

Заммэра Москвы Петр Бирюков заявил, что работы по благоустройству возле станции МЦД-4 Кокошкино в ТиНАО выполнены на 85%, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

"С ее открытием значительно увеличится число пешеходов на расположенных рядом улицах, поэтому основная задача – сделать прилегающую территорию комфортной и обустроить удобные маршруты от жилой застройки", – рассказал заммэра.

В пресс-службе отметили, что благоустройство ведется в районе улиц Школьной, Учительской, Железнодорожной и Дачной. Специалисты уже убрали в кабельную подземную канализацию воздушные провода, проложили дополнительную водосточную сеть. Также завершают обустройство тротуаров, которые расширили и оборудовали пандусами. Кроме этого, на финальном этапе находится замена асфальта на проезжей части.

Более 100 фонарей и уличных торшеров будут освещать территорию около станции Кокошкино, также 84 опоры контрастного освещения специалисты установят на пешеходных переходах. Для пассажиров установят 13 остановочных павильонов с зарядными словами и беспроводной связью.

В 2023 году около северного вестибюля станции обустроят разворотный круг для наземного городского транспорта и плоскостную парковку. Завершено благоустройство около станции Кокошкино будет летом следующего года.