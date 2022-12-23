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44 минуты назад

Опубликованы кадры с места взрыва автомобиля в Мелитополе

ТК «Звезда»иещё 7

Рогов: автомобиль взорвался у входа в парк Горького в Мелитополе
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

В распоряжении «Звезды» оказалось видео с места взрыва в центре Мелитополя в Запорожской области. На кадрах виден сгоревший автомобиль и скопление сотрудников экстренных служб. Напомним, в результате инцидента пострадали два человека.

Сообщения о взрыве в Мелитополе поступили днем 23 декабря. На входе в городской парк был взорван автомобиль. Кроме того, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов квалифицировал взрыв как теракт, за которым стоят боевики киевского режима.

Ранее в Мелитополе обнаружили следы экстремистского движения. В частности, были найдены украинский флаг, комплект формы украинских националистов, литература для разведывательно-диверсионной деятельности и другие материалы экстремистского характера.

Новости Москвы,Владимир Рогов,
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