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43 минуты назад

Фотовыставка в честь актера Анатолия Папанова открылась в центре Москвы

Агентство «Москва»

В столице открылась выставка к 100-летию со дня рождения народного артиста СССР Анатолия Папанова, сообщается на сайте департамента культуры Москвы.

Фотовыставка в честь Анатолия Папанова открылась в центре Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В экспозиции представлены архивные фотографии, которые рассказывают о начале творческого пути Папанова.

«К 100-летию со дня рождения советского актера театра и кино, театрального педагога и режиссера, народного артиста СССР департамент культуры Москвы и Московская дирекция массовых мероприятий подготовили фотовыставку «Анатолий Папанов - верность себе», - говорится в сообщении.

Экспозиция открыта на ул. Арбат напротив д. 23, уточнили в пресс-службе, она продлится до 31 января.

«На фотовыставке также можно увидеть кадры из легендарных советских кинофильмов, таких как «Белорусский вокзал», «Дети Дон Кихота», «Время желаний», «Бриллиантовая рука». В них Анатолий Папанов сыграл свои лучшие роли», - добавили в департаменте.

Новости Москвы,Анатолий Папанов,
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