Фотовыставка в честь Анатолия Папанова открылась в центре Москвы

«На фотовыставке также можно увидеть кадры из легендарных советских кинофильмов, таких как «Белорусский вокзал», «Дети Дон Кихота», «Время желаний», «Бриллиантовая рука». В них Анатолий Папанов сыграл свои лучшие роли», - добавили в департаменте.