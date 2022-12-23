Фотовыставка в честь Анатолия Папанова открылась в центре Москвы

В столице открылась выставка к 100-летию со дня рождения народного артиста СССР Анатолия Папанова, сообщается на сайте департамента культуры Москвы.
В экспозиции представлены архивные фотографии, которые рассказывают о начале творческого пути Папанова.
«К 100-летию со дня рождения советского актера театра и кино, театрального педагога и режиссера, народного артиста СССР департамент культуры Москвы и Московская дирекция массовых мероприятий подготовили фотовыставку «Анатолий Папанов - верность себе», - говорится в сообщении.
Экспозиция открыта на ул. Арбат напротив д. 23, уточнили в пресс-службе, она продлится до 31 января.
«На фотовыставке также можно увидеть кадры из легендарных советских кинофильмов, таких как «Белорусский вокзал», «Дети Дон Кихота», «Время желаний», «Бриллиантовая рука». В них Анатолий Папанов сыграл свои лучшие роли», - добавили в департаменте.