Москвичи выбрали места для пунктов приема новогодних елок

При выборе живой елки рекомендуется обращать внимание на ее вес, состояние иголок и веток. Об этом рассказали в пресс-службе Роскачества. В ведомстве отметили, что при покупке можно попросить продавца снять с дерева сетку. На ощупь ель должна быть влажной, а ее ветки — гибкими. Иголки при этом не должны ломаться или осыпаться.