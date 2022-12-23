Москвичи выбрали места для пунктов приема новогодних елок

Голосование в честь акции «Елочный круговорот» подошло к концу в проекте «Активный гражданин». Горожане выбрали места для пунктов приема новогодних елок.
Всего в опросе приняли участие свыше 170 тысяч москвичей.
Большинство респондентов отметили, что украсят дом искусственной елкой. Живое дерево предпочли 10 процентов москвичей.
Больше всего желающих отнести елку в специальный пункт оказалось в центре столицы — свыше 16 процентов. На втором месте расположились жители северо-востока города.
Более 90 процентов москвичей выбрали варианты расположения пунктов приема из предложенных. Лишь 10 процентов предложили альтернативы, передали на официальном сайте мэра города.
При выборе живой елки рекомендуется обращать внимание на ее вес, состояние иголок и веток. Об этом рассказали в пресс-службе Роскачества. В ведомстве отметили, что при покупке можно попросить продавца снять с дерева сетку. На ощупь ель должна быть влажной, а ее ветки — гибкими. Иголки при этом не должны ломаться или осыпаться.