Музей лошади и Конный театр откроют на ВДНХ 28 декабря

«В преддверии Нового года ВДНХ, Кремлевская школа верховой езды и Центр национальных конных традиций подготовили долгожданный подарок для жителей и гостей столицы. 28 декабря в обновленном историческом павильоне №42 открываются первый в России интерактивный «Музей лошади» и Конный театр Кремлевской школы верховой езды», - сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что музей будет состоять из восьми залов. «Интерактивная экспозиция «Музея лошади» включает восемь выставочных залов, где можно в реальном времени увидеть, как менялась лошадь от возникновения до одомашнивания, раскрыть географию и классификацию современных пород лошадей, попасть в конюшенную мастерскую, а также ознакомиться с профессиями конного мира и мировыми школами верховой езды, увидеть репродукции картин и скульптур, центральной фигурой в которых выступает лошадь», - подчеркнули в пресс-службе.