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1 час назад

Музей лошади и Конный театр откроют на ВДНХ 28 декабря

Агентство «Москва»

В среду, 28 декабря, на ВДНХ состоится открытие Музея лошади и Конного театра. Об этом сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

Музей лошади и Конный театр откроют на ВДНХ 28 декабря
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В преддверии Нового года ВДНХ, Кремлевская школа верховой езды и Центр национальных конных традиций подготовили долгожданный подарок для жителей и гостей столицы. 28 декабря в обновленном историческом павильоне №42 открываются первый в России интерактивный «Музей лошади» и Конный театр Кремлевской школы верховой езды», - сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что музей будет состоять из восьми залов. «Интерактивная экспозиция «Музея лошади» включает восемь выставочных залов, где можно в реальном времени увидеть, как менялась лошадь от возникновения до одомашнивания, раскрыть географию и классификацию современных пород лошадей, попасть в конюшенную мастерскую, а также ознакомиться с профессиями конного мира и мировыми школами верховой езды, увидеть репродукции картин и скульптур, центральной фигурой в которых выступает лошадь», - подчеркнули в пресс-службе.

Отмечается, что посетители Конного театра смогут увидеть костюмированные конные шоу с использованием постановочного света и современных технологий.

Ранее «Известия» сообщали, что в новогодние каникулы на ВДНХ пройдет множество праздничных мероприятий.

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