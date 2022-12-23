В 2022 году в столице достроили 21 заброшенный объект

С начала года инспекторы выявили на территории города 57 долгостроев.

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За год количество долгостроев, выявленных сотрудниками Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы, сократилось на 14 процентов — с 265 до 227. 17 объектов были демонтированы, 21 достроен. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Выявление фактов незавершенного строительства и устранение долгостроев — одно из приоритетных направлений работы ведомства. Такие объекты встречаются в разных административных округах, они полностью выключены из городской инфраструктуры.

«С начала года мы выявили на территории города 57 долгостроев, общее количество таких объектов насчитывало 265 строений, включая выявленные ранее. За этот год нам удалось сократить эти объемы на 14 процентов. Достроен и восстановлен 21 объект незавершенного строительства, в 17 случаях стройки были завершены силами собственников, четыре объекта восстановлены городом и вовлечены в хозяйственный оборот», — рассказал Иван Бобров.

Один из примеров — ввод в эксплуатацию центра социальной защиты населения и отдела ЗАГС в районе Южное Бутово на улице Брусилова (дом 21, строение 3). Эта стройка была заморожена в течение семи лет. В этом году инфраструктура района пополнилась еще одним социальным учреждением.

В настоящее время на контроле инспекции находятся 227 долгостроев. Окончательное решение по их дальнейшей судьбе будет принято по итогам проработки. Если конструкция недостроенного объекта представляет потенциальную опасность для жизни и здоровья жителей, он непригоден к восстановлению или его нецелесообразно достраивать, то его демонтируют.

Благодаря профилактической работе инспекции долгостроев становится значительно меньше. Это позволяет модернизировать городскую инфраструктуру, учитывая интересы горожан.