Москвичам пообещали плюсовую температуру на выходных

«Вплоть до субботы у нас сохранится сырость под ногами и серость на небе, в субботу мы еще будем видеть лужи на улицах. Осадки будут преимущественно в виде мокрого снега и дождя, температура — плюсовая. До субботы включительно дневная температура составит плюс 3–4 градуса. Гололедица на выходных не сохранится, думаю, еще два–три часа — и весь лед исчезнет, потому что на улице тепло», — рассказал Шувалов.