Москвичам пообещали плюсовую температуру на выходных

В субботу в Москве ожидается плюсовая температура. Однако в воскресенье характер погоды изменится вплоть до морозов. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По его словам, в выходные москвичей ждет изменчивая погода. В субботу, 24 декабря, в Москве будет довольно тепло.
«Вплоть до субботы у нас сохранится сырость под ногами и серость на небе, в субботу мы еще будем видеть лужи на улицах. Осадки будут преимущественно в виде мокрого снега и дождя, температура — плюсовая. До субботы включительно дневная температура составит плюс 3–4 градуса. Гололедица на выходных не сохранится, думаю, еще два–три часа — и весь лед исчезнет, потому что на улице тепло», — рассказал Шувалов.
В воскресенье температура воздуха в Москве начнет понижаться. Днем уже будет минус 3–4 градусов. Минусовая температура останется в течение нескольких дней. На следующей неделе, в понедельник-вторник ожидаются морозы до минус 10 по утрам.
«В среду ожидается хороший снегопад и, скорее всего, будет опять повышение температуры. Мы идем по синусоиде: сейчас поднялись вверх, после воскресенья просядем вниз, а потом снова пойдем чуть-чуть вверх», — сказал эксперт.
О том, что в ночь на воскресенье в столицу начнут возвращаться холода, ранее рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. Температура воздуха упадет до минус 11 градусов, в связи с чем прогнозируется гололедица.