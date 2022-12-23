В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 72.13EUR 76.64
Войти в почту
33 минуты назад

Москвичам пообещали плюсовую температуру на выходных

Елена Прошина

В субботу в Москве ожидается плюсовая температура. Однако в воскресенье характер погоды изменится вплоть до морозов. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Москвичам пообещали плюсовую температуру на выходных
Фото: ТАССТАСС

По его словам, в выходные москвичей ждет изменчивая погода. В субботу, 24 декабря, в Москве будет довольно тепло.

«Вплоть до субботы у нас сохранится сырость под ногами и серость на небе, в субботу мы еще будем видеть лужи на улицах. Осадки будут преимущественно в виде мокрого снега и дождя, температура — плюсовая. До субботы включительно дневная температура составит плюс 3–4 градуса. Гололедица на выходных не сохранится, думаю, еще два–три часа — и весь лед исчезнет, потому что на улице тепло», — рассказал Шувалов.

В воскресенье температура воздуха в Москве начнет понижаться. Днем уже будет минус 3–4 градусов. Минусовая температура останется в течение нескольких дней. На следующей неделе, в понедельник-вторник ожидаются морозы до минус 10 по утрам.

«В среду ожидается хороший снегопад и, скорее всего, будет опять повышение температуры. Мы идем по синусоиде: сейчас поднялись вверх, после воскресенья просядем вниз, а потом снова пойдем чуть-чуть вверх», — сказал эксперт.

О том, что в ночь на воскресенье в столицу начнут возвращаться холода, ранее рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. Температура воздуха упадет до минус 11 градусов, в связи с чем прогнозируется гололедица.

Новости Москвы,Александр Синенков,Александр Шувалов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители