В Москве появится "Кобзон Центр" с музыкальным институтом

"На четырех земельных участках площадью около 0,77 га планируется разместить "Кобзон Центр". Это будет крупный объект культурно-досуговой деятельности с учреждениями высшего образования и офисными помещениями", - привели в тексте слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.