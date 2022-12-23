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1 час назад

В Москве планируется построить "Кобзон Центр" с музыкальным институтом

ТАССиещё 6

Культурно-досуговое учреждение "Кобзон Центр" с учреждениями высшего образования и офисными помещениями планируется построить в Басманном районе Москвы, об этом в пятницу сообщила пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

В Москве появится "Кобзон Центр" с музыкальным институтом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На четырех земельных участках площадью около 0,77 га планируется разместить "Кобзон Центр". Это будет крупный объект культурно-досуговой деятельности с учреждениями высшего образования и офисными помещениями", - привели в тексте слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

В пресс-службе рассказали, новый центр будет расположен на Бауманской улице. Здесь также предусмотрят паркинг и зоны общественного питания.

По словам руководителя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, которую цитирует пресс-служба, суммарная поэтажная площадь объекта составит почти 60 тыс. кв. м.

Новости Москвы,Андрей Бочкарев,
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