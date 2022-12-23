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19 минут назад

Начался основной этап строительства электродепо «Саларьево»

Mos.ru

Специалисты возводят отстойно-ремонтный корпус и прокладывают соединительные ветки для движения поездов.

Начался основной этап строительства электродепо «Саларьево»
Фото:  В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Специалисты приступили к основному этапу строительства электродепо «Саларьево», в котором будут обслуживать поезда Сокольнической и Троицкой линий метро. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Подготовительные работы на стройплощадке электродепо “Саларьево” почти завершены. Началось возведение главного здания объекта — отстойно-ремонтного корпуса, на уровне фундамента которого уже ведется устройство буронабивных свай», — сказал он.

Депо займет 16 гектаров, на которых появится 37 зданий и сооружений. Его ввод даст Москве 1400 новых рабочих мест.

«Сегодня здесь также почти завершена разработка грунта под будущее мотодепо, в скором времени начнется устройство фундамента здания», — добавил Андрей Бочкарев.

В ближайших планах по строительству объекта — завершение монолитных работ по подпорным стенам и их обратная засыпка, а также устройство постоянного забора по периметру депо и создание монолитного коллектора под внутренние инженерные сети.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, для интеграции депо в систему метрополитена сооружаются три соединительные ветки, включающие как наземные, так и подземные участки, которые свяжут его с действующей Сокольнической линией. Также проектируется четвертая ветка для оборота подвижного состава строящейся Троицкой линии метро.

Три наземные ветки уже проведены от станции «Коммунарка» Сокольнической линии к границам депо. По его территории поезда будут идти в отстойно-ремонтный корпус под землей. Эти участки строят открытым способом. Земляные работы по ним выполнены на 60 процентов, а готовность монолита их рамповых порталов оценивается в половину.

Электродепо в столичном метрополитене обеспечивают бесперебойную работу как действующих, так и новых линий. За последние 10 лет в столице построили и реконструировали 11 таких объектов.

Новости Москвы,Юрий Кравцов,Андрей Бочкарев,
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