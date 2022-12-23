В Битцевском парке создали "Тропу знакомства с лесом"

На территории Битцевского леса вдоль Ясеневской аллеи проложили "Тропу знакомства с лесом". Этот живописный маршрут связал Южный и Юго-Западный округа Москвы, сообщили в департаменте капремонта столицы.

Фото: Пресс-служба Департамента капитального строительства г. Москвы Пресс-служба Департамента капитального строительства г. Москвы

Мероприятия провели в рамках работ по реабилитации парка. До того, как работы начались, жители района Чертаново Южное нуждались в свободном и безопасном доступе в природно-исторический парк Битцевский лес.

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С этой стороны вплотную к зеленой территории примыкали гаражи, которые перекрывали проход к жилым домам около улицы Академика Янгеля. Из-за этого Ясеневская аллея, которая связывает районы Ясенево и Чертаново Южное, была тупиковой. К тому же, на ней не было освещения, поэтому ходить здесь по вечерам было небезопасно. А рядом с гаражами около жилых домов на Чертановской улице находились детские площадки, большая часть которых заросла травой, а их оборудование деформировалось и заржавело.

— Вместо снесенных гаражей в районе Чертаново Южное был создан локальный рекреационный центр "Зеленый бульвар", а в Ясеневе появился "Парадный вход в лес", — рассказал заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников. — Это "главные порты" с восточной и западной сторон парка, соединенные зеленым "мостом". Преображение этих участков позволило сделать их логическим продолжением Ясеневской аллеи, которая расположена в лесу, и открыть к ней доступ.

На Ясеневской аллее организовали пешеходный и веломаршруты длиной около 2 км. Зимой здесь можно проложить любительскую лыжню, а летом — прокатиться на велосипеде, самокате, роликах или заняться бегом. Параллельно маршрутам установили новые фонари с направленным световым потоком, чтобы не тревожить обитающих в парке животных.

— Чтобы познакомить посетителей с природой парка и деликатно впустить их "внутрь" леса, параллельно аллее проложен экомаршрут "Тропа знакомства с лесом", — продолжает Сергей Мельников. — Это приподнятый над землей настил из специальной террасной доски. Земля под ним осталась нетронутой, и сохранились пути миграции мелких животных и насекомых.

Гуляющие по экотропе не будут мешать друг другу, т. к. вдоль маршрута сделали 11 специальных карманов со скамейками для отдыха и урнами. Для безопасности в местах сильного перепада высот установили перила.

На границе Ясеневской аллеи и локального рекреационного центра "Зеленый бульвар" организовали новую детскую площадку. На ней установили бревенчатую ступеньку-балансир, тропинку с веревками, карусели и качели "гнездо". Около жилых домов на Чертановской улице на одной из площадок осталось прежнее оборудование. Вторую площадку дооснастили, а третью полностью переделали. Теперь здесь можно найти качалки на пружинках в форме кареты, качалки-балансиры, карусели и разные качели.