Почти 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы задержали или отменили 37 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Расписание".

Фото: Москва 24/Антон Великжанин Москва 24/Антон Великжанин

Так, во Внуково задержали четыре рейса и отменили семь. При этом в Домодедово время вылета изменили восемь самолетов, а вовсе не взлетят 10.

В Шереметьево задержали два рейса и отменили шесть.