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29 минут назад

Почти 40 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы

Москва24иещё 5

В аэропортах Москвы задержали или отменили 37 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Расписание".

Почти 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
Фото: Москва 24/Антон ВеликжанинМосква 24/Антон Великжанин

Так, во Внуково задержали четыре рейса и отменили семь. При этом в Домодедово время вылета изменили восемь самолетов, а вовсе не взлетят 10.

В Шереметьево задержали два рейса и отменили шесть.

Ранее сообщалось, что Росавиация продлила режима ограничения полетов в южной и центральной части России до 2 января. Закрытыми останутся воздушные гавани Ростова-на-Дону, Краснодара, Воронежа, Симферополя, Белгорода, Курска, Анапы, Брянска, Геленджика, Липецка и Элисты.

Новости Москвы,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,Росавиация,
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