Заммэра Москвы Ракова: столица прошла пик гриппа и ОРВИ

В Москве наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ, городу удалось пройти пик распространения инфекции без введения жестких противоэпидемических мер, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова . Об этом сообщает РИА Новости.

"Сейчас в Москве не наблюдается подъема ОРВИ и гриппа, а наоборот, три недели мы видим падение заболеваемости гриппом и ОРВИ", – отметила она.

Ракова пояснила, что показатели заболеваемости в столице начали расти в самом начале ноября, а пик пришелся на конец месяца. По ее словам, сначала заболеваемость выросла среди детей. Столичные власти провели исследование инфекции и установили, что в городе курсирует грипп. Секвенирование вируса показало, что речь идет о свином гриппе, который очень сильно мутировал по сравнению с 2009 и 2016 годами.