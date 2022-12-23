В Москве за год построили 50 школ и детсадов

Большинство объектов возведены за счет инвесторов

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С января по середину декабря текущего года в столице было построено и уже заработали 19 школ и 31 детский сад. Детских садов сдано в два раза больше, чем в прошлом году. 36 из всех новых учреждений были возведены за счет инвесторов, сообщает официальный сайт правительства Москва.

«В соответствии с задачами, которые ставит перед нами город, новые кварталы должны более интенсивно обеспечиваться всей необходимой инфраструктурой. Так, в этом году застройщики по итогам 11 с половиной месяцев сдали вдвое больше детских садов, чем за аналогичный период прошлого года», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Новые учреждения смогут посещать 12,6 тысячи школьников и около 6 тысяч дошкольников. Высок процент объектов, построенных на средства инвесторов — более 70%. Только в ТиНАО на инвестициях выросли 10 детских садов и 3 школы. В поселении Десеновском построили большую школу на 1 375 мест, а в Коммунарке — школу «Энергия» на 1 325 мест. В поселении Сосенском появился образовательный центр «Холст» на 825 мест. Также школы строили в новых кварталах в районах Орехово-Борисово Южное, Южное Бутово, Лефортово, Кунцево, в Зеленограде.

На городские средства были построены новые корпуса школы № 2055 в Пресненском районе, школы № 1252 в районе Сокол, школа со спортивным ядром и футбольным полем в селе Красная Пахра в ТиНАО.