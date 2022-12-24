Пять новых выделенных полос для ОТ появились в Москве

Еще пять выделенных полос для движения общественного транспорта появились в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в субботу, 24 декабря.

Фото: Денис Воронин / АГН Москва Денис Воронин / АГН Москва

Отдельно от основного потока поедут автобусы на Кожевнической, Станционной и Голубинской улицах, на проезде Серебрякова и проспекте Лихачева.

Эти изменения должны помочь общественному транспорту более точно соблюдать расписание, а также снизить аварийность на участках дороги. Как сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», ввод одной выделенной полосы снижает количество ДТП на 30-40 процентов, а также помогает автобусам и электробусам проходить по маршруту быстрее на 30 процентов.