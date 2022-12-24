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1 час назад

Пять новых выделенных полос для общественного транспорта появились в Москве

Вечерняя Москваиещё 1

Еще пять выделенных полос для движения общественного транспорта появились в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в субботу, 24 декабря.

Пять новых выделенных полос для ОТ появились в Москве
Фото: Денис Воронин / АГН МоскваДенис Воронин / АГН Москва

Отдельно от основного потока поедут автобусы на Кожевнической, Станционной и Голубинской улицах, на проезде Серебрякова и проспекте Лихачева.

Эти изменения должны помочь общественному транспорту более точно соблюдать расписание, а также снизить аварийность на участках дороги. Как сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», ввод одной выделенной полосы снижает количество ДТП на 30-40 процентов, а также помогает автобусам и электробусам проходить по маршруту быстрее на 30 процентов.

Ранее руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов рассказал, что вместе с введением этих пяти выделенных полос, количество обособленных участков для общественного транспорта в городе возрастет до 132. Общая протяженность выделенных участков на данный момент превышает 434 километра.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,
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