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7 минут назад

Пробки в Москве достигли девятибальных значений

Газета.Ru

Пробки в Москве в четверг, 22 декабря, вечером достигли 9 из 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Пробки в Москве достигли девятибальных значений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Движение затруднено на значительной части Садового и Третьего транспортного колец. Также пробки наблюдаются на многих улицах в центре столицы.

Во вторник пробки на дорогах в Москве достигали 10 баллов на фоне аномально снежной погоды. В декабре 2022 года высота сугробов в Москве составила 35 см, побив рекорд 1941 года.

Однако, несмотря на редкость и "аномальность" этого события, расценивать его как что-то необычное все же не стоит, пояснила "Газете.Ru" ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова. Высота снега — не самый важный параметр для специалистов, отметила Макарова. Так, для гидрологов и агрометеорологов важны влагозапасы снега — то, какое количество воды он содержит. От этого зависит прогноз половодья весной.

Новости Москвы,Марина Макарова,
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