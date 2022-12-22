Пробки в Москве достигли девятибальных значений

Пробки в Москве в четверг, 22 декабря, вечером достигли 9 из 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".
Движение затруднено на значительной части Садового и Третьего транспортного колец. Также пробки наблюдаются на многих улицах в центре столицы.
Во вторник пробки на дорогах в Москве достигали 10 баллов на фоне аномально снежной погоды. В декабре 2022 года высота сугробов в Москве составила 35 см, побив рекорд 1941 года.
Однако, несмотря на редкость и "аномальность" этого события, расценивать его как что-то необычное все же не стоит, пояснила "Газете.Ru" ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова. Высота снега — не самый важный параметр для специалистов, отметила Макарова. Так, для гидрологов и агрометеорологов важны влагозапасы снега — то, какое количество воды он содержит. От этого зависит прогноз половодья весной.