Пробки на столичных дорогах достигли девяти баллов

Пробки на дорогах Москвы оцениваются в девять баллов, следует из информации сервиса «Яндекс Пробки».
По его данным, движение затруднено на вылетных магистралях, в ряде районов - на участках внешней и внутренней стороны МКАД. Затруднения в движении отмечаются на Третьем транспортном и Садовом кольцах.
Согласно информации сервиса, загруженность дорог в Москве снизится к 20:00.
Ранее в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы попросили автомобилистов пользоваться общественным транспортом для поездок по городу или отложить поездки на более позднее время.