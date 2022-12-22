В новых поездах метро Москвы машинист будет видеть скорость на лобовом стекле

"Мы все время техническое задание к поездам меняем, добавляем туда какие-то элементы, убираем какие-то элементы. У нас есть большие группы с машинистами и пассажирами, которые нам дают комментарии, что надо поменять и видоизменить, что удобно и неудобно. <…> В следующий, например, состав "Москва-2020" будет [добавлена] функция трансляции скорости на лобовом стекле, как это сделано во многих машинах", - сказал Ликсутов, отвечая на вопрос ТАСС.