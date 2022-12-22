В новых поездах метро Москвы машинист будет видеть скорость на лобовом стекле

Скорость метропоездов "Москва-2020" в новой комплектации будут транслировать на лобовом стекле в кабинах машиниста, сообщил журналистам в четверг заммэра Москвы Максим Ликсутов.
"Мы все время техническое задание к поездам меняем, добавляем туда какие-то элементы, убираем какие-то элементы. У нас есть большие группы с машинистами и пассажирами, которые нам дают комментарии, что надо поменять и видоизменить, что удобно и неудобно. <…> В следующий, например, состав "Москва-2020" будет [добавлена] функция трансляции скорости на лобовом стекле, как это сделано во многих машинах", - сказал Ликсутов, отвечая на вопрос ТАСС.
Он добавил, что также в новых комплектациях поезда изменят обивку, узлы сочленения вагонов, добавят батарею для увеличения автономного хода и так далее.
"Мы не планировали [делать трансляцию скорости для пассажиров], но сделать это технически очень легко. Мы спросим у пассажиров, проведем опрос, нужно или не нужно. Нас иногда критикуют за то, что слишком много разной информации", - отметил заммэра.
По его словам, стоимость подвижного состава меняется в зависимости от комплектации, также на цену поездов влияет инфляция.