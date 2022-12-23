В Москве разработают новую схему трамвайных маршрутов

Пассажирам станет проще планировать пересадки и ориентироваться в маршрутах. Навигацию на остановках и экраны в трамваях оформят по единому стандарту, она станет понятнее.
Кроме того, в следующем году запланировано обновление трамвайного парка столицы на 100%. Сейчас он обновлен на 95%. На маршрутах будут только более удобные трамваи с низким полом, адаптированные для маломобильных граждан.
О том, с какими проблемами в городе сталкиваются люди на инвалидных колясках, и о прогрессе Москвы в выстраивании безбарьерной среды, рассказала «Москве Меняется» Оксана Заикина, руководитель некоммерческого партнерства информационной поддержки и содействия интеграции инвалидов «Открытый мир».