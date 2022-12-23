В Москве разработают новую схему трамвайных маршрутов

В 2023 году обновят схему движения трамваев в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.

Пассажирам станет проще планировать пересадки и ориентироваться в маршрутах. Навигацию на остановках и экраны в трамваях оформят по единому стандарту, она станет понятнее.

Кроме того, в следующем году запланировано обновление трамвайного парка столицы на 100%. Сейчас он обновлен на 95%. На маршрутах будут только более удобные трамваи с низким полом, адаптированные для маломобильных граждан.