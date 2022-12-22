Возможность оплаты проезда смартфоном в транспорте столицы вернется

Возможность оплаты проезда в московском транспорте с помощью смартфона вернется в следующем году. Пассажиры смогут воспользоваться системой быстрых платежей (СБП) на всех турникетах метро и в наземном городском транспорте уже в I квартале, сообщил журналистам в четверг заммэра Москвы Максим Ликсутов.

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"Много планов у нас по запуску новых цифровых сервисов, особенно в рамках работы московской билетной системы, которая продолжает уверенно развиваться на базе российских технологий. В первом квартале следующего года на всех турникетах метро заработает система быстрых платежей. Пассажиры вновь смогут вернуться к оплате проезда с помощью смартфона прямо на турникете", - сказал Ликсутов, уточнив, что СБП можно будет воспользоваться и в наземном транспорте Москвы.

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Он отметил, что дополнительный способ оплаты проезда в том числе позволит еще больше сократить очереди в кассы. Оформить подписку на СБП можно будет через приложение "Метро Москвы". В этом же приложении в следующем году через СБП можно будет приобретать билеты на "Тройку".

"Не нужны будут ни банковские, ни транспортные карты, достаточно подключения к мобильному интернету. Пассажиру надо будет один раз оформить подписку на СБП в приложении "Метро Москвы" и смартфоном считать QR-код, который появится на валидаторе", - добавил заммэра.

Также в следующем году в Москве появится возможность внедрить привязку к биометрии (FacePay) социальных карт, в том числе обучающихся. Новая опция станет доступна после обновления приложения "Метро Москвы". Летом пассажиры городского транспорта смогут активировать удаленное пополнение "Тройки" прямо на турникете метро.

Кроме того, в первой половине 2023 года у пассажиров московского транспорта появится виртуальная "Тройка" на базе российских технологий. Цифровой аналог транспортной карты можно будет выпустить в личном кабинете приложения "Метро Москвы". На нее можно будет покупать большинство билетов. Купленный билет будет представлен в виде QR-кода, который для оплаты проезда можно отсканировать на турникете метро или наоборот - отсканировать смартфоном QR-код, появившийся на валидаторе наземного транспорта.