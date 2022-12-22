В Москве открыли 587 точек общепита благодаря городской программе

В столице открыли 587 точек общепита благодаря программе по развитию отечественных сетей быстрого питания, стартовавшей в марте 2022 года.

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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«С учётом дополнительного финансирования было одобрено 565 заявок на сумму более 1 млрд рублей. С их помощью столичные предприниматели открыли в Москве 587 новых точек общепита во всех округах города и трудоустроили более 1,3 тыс. человек», — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Наряду с этим стало известно, что тюменский технопарк пополнился новыми резидентами. Всего экспертный совет рассмотрел десять разработок, ориентированных на отрасли нефтесервиса, медицины и IT. Специалисты одобрили проекты из Тюмени, Москвы, Петербурга и Екатеринбурга, пишет megatyumen.ru.