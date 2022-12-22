В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 70.53EUR 75.09
Войти в почту
16 минут назад

Дептранс Москвы: в 2023-2024 годах планируется закупить 1000 электробусов

RT на русском

Заместитель мэра города, глава московского Дептранса Максим Ликсутов заявил, что в столице на 2023-2024 годы планируют разместить конкурс на закупку по 500 электробусов ежегодно.

Дептранс: в 2023-2024 годах планируется закупить 1000 электробусов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает РИАМО, решение о переходе Москвы на электрический транспорт «было верным и своевременным».

Отмечается, что в 2022 году городом уже была получена партия из 55 электробусов, в которых ещё есть иностранные комплектующие.

Ликсутов добавил, что проблем с производством нет, так как электробусы выпускает достаточно большое количество производителей, в том числе и из Азии.

«Мы в январе 2023 года разместим конкурс на закупку на 2023–2024 год по 500 электробусов ежегодно», — заявил Ликсутов.

Ранее сообщалось, что общественный транспорт Москвы начали готовить к зимнему сезону.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители