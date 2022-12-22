Дептранс: в 2023-2024 годах планируется закупить 1000 электробусов

Заместитель мэра города, глава московского Дептранса Максим Ликсутов заявил, что в столице на 2023-2024 годы планируют разместить конкурс на закупку по 500 электробусов ежегодно.

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Как сообщает РИАМО, решение о переходе Москвы на электрический транспорт «было верным и своевременным».

Отмечается, что в 2022 году городом уже была получена партия из 55 электробусов, в которых ещё есть иностранные комплектующие.

Ликсутов добавил, что проблем с производством нет, так как электробусы выпускает достаточно большое количество производителей, в том числе и из Азии.

«Мы в январе 2023 года разместим конкурс на закупку на 2023–2024 год по 500 электробусов ежегодно», — заявил Ликсутов.