В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 70.53EUR 75.09
Войти в почту
1 час назад

В Москве за сутки выявили 1 709 случаев COVID-19

Москва24иещё 3

За минувшие 24 часа на территории Москвы зафиксировали 1 709 случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

В Москве за сутки выявили 1 709 случаев COVID-19
Фото: Москва 24/Антон ВеликжанинМосква 24/Антон Великжанин

Не смогли побороть болезнь 17 человек. По данным медиков, было выявлено 143 случая госпитализаций. Выздоровел за сутки 2 101 пациент.

В общей сложности с начала пандемии в столице был зафиксирован 3 287 271 случай коронавируса. Выздоровели за этот период 3 092 724 человека, а умерли – 47 339 пациентов.

Также поступила информация, что за минувшие 24 часа на территории России обнаружили еще 7 451 случай заражения коронавирусом. За день в государстве выздоровели 9 243 человека, а скончались 54 пациента.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители