В Москве за сутки выявили 1 709 случаев COVID-19

За минувшие 24 часа на территории Москвы зафиксировали 1 709 случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин Москва 24/Антон Великжанин

Не смогли побороть болезнь 17 человек. По данным медиков, было выявлено 143 случая госпитализаций. Выздоровел за сутки 2 101 пациент.

В общей сложности с начала пандемии в столице был зафиксирован 3 287 271 случай коронавируса. Выздоровели за этот период 3 092 724 человека, а умерли – 47 339 пациентов.