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57 минут назад

Декабрь 2022 года в Москве стал самым влажным в XXI веке

Москва24иещё 2

Декабрь этого года в Москве стал самым влажным в XXI веке, сообщает в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Декабрь 2022 года в Москве стал самым влажным в XXI веке
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"За минувшую ночь в Москве выпало 9–11 миллиметров осадков (ВДНХ – 10 миллиметров), таким образом, с начала месяца в осадкомеры попало уже 89 миллиметров", – рассказал Леус.

По словам эксперта, в столице за этот декабрь выпало почти 2 месячные декабрьские нормы, что в процентном соотношении составляет 175 процентов. Леус добавил, что на данный момент из-за оттепели и дождя снижается высота снежного покрова. На утро четверга высота сугробов уменьшилась до 26 сантиметров – минус 5 сантиметров за сутки.

Ранее сообщалось, что в столице в ближайшие сутки ожидается пасмурная погода с дождем и мокрым снегом. Воздух в Москве в течение дня прогреется максимум до 1–3 градусов выше нуля, по области – от 0 до 4.

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