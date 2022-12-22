Декабрь 2022 года в Москве стал самым влажным в XXI веке

Декабрь этого года в Москве стал самым влажным в XXI веке, сообщает в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

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"За минувшую ночь в Москве выпало 9–11 миллиметров осадков (ВДНХ – 10 миллиметров), таким образом, с начала месяца в осадкомеры попало уже 89 миллиметров", – рассказал Леус.

По словам эксперта, в столице за этот декабрь выпало почти 2 месячные декабрьские нормы, что в процентном соотношении составляет 175 процентов. Леус добавил, что на данный момент из-за оттепели и дождя снижается высота снежного покрова. На утро четверга высота сугробов уменьшилась до 26 сантиметров – минус 5 сантиметров за сутки.